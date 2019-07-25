Кипиани: на Кипре немало приличных команд, РПЛ, думаю, ещё сильнее

Нападающий Николай Кипиани, подписавший контракт с казанским «Рубином», рассказал об игре за клубы с Кипра. Ранее 22-летний россиянин защищал цвета «Этникоса», «Омонии» и «Эрмиса».

«Я вызывался в юношеские сборные России в каждый возраст, только в молодёжку не попал. Возможно, потому что уехал играть на Кипр. У меня были варианты остаться в России, но тогда я решил, что нужно попробовать себя во взрослом футболе, получать игровую практику. Юношеский футбол и взрослый — разные уровни.

На Кипре немало приличных команд, которые и в еврокубках не теряются. Первая шестёрка там очень хорошая. Российский чемпионат, думаю, ещё сильнее. Так что будем двигаться вперёд, развиваться, постараюсь принести пользу команде», — приводит слова Кипиани пресс-служба казанского клуба.