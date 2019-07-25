Левашов: сейчас настроен остаться в «Арсенале»

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов дал комментарий после поражения в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с азербайджанским клубом «Нефтчи».

«Сейчас ребята где-то играют на других позициях, перестраиваемся, пришли два нападающих. Равнодушных у нас нет, на тренировках и в играх азарт. Но вообще, я в атаке не очень разбираюсь. Думаю, не помешали бы нам ещё один-два игрока в атаку, но тут как пойдёт.

Не могу ничего сказать по поводу слухов насчёт «Спартака» и «Локомотива». Когда команды ищут игроков на позиции, то список у них большой. Наверное, я в нём был. Но переговоров со мной никто не вёл. Сейчас настроен остаться в «Арсенале», — сказал Левашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.