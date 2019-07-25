Шалимов назвал Кононова дебилом из-за высказываний о Черенкове

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов назвал главного тренера «Спартака» Олега Кононова дебилом из-за высказываний о бывшем игроке красно-белых Фёдоре Черенкове.

«Конечно, мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем. Что „Спартак“ хочет добиться с этим дебилом? Дебил — тот, кто делает вид. Ходить на кладбище и поздравлять с юбилеем Черенкова — высшая степень дебилизма. Он умер, и пусть земля ему будет пухом. Кононов? Когда человек умер, земля ему пухом и вечная память, а не с днём рождения. Поэтому и дебил. «Спартаку» успеха», — написал Шалимов в «Инстаграме».

Шалимов назвал Кононова дебилом Фото: «Инстаграм»

Напомним, сегодня, 25 июля, исполнилось 60 лет со дня рождения Черенкова. Футболисты и главный тренер «Спартака» Олег Кононов почтили память Черенкова на Троекуровском кладбище.