Озил — фанату «Тоттенхэма»: пустое место — это ваша комната трофеев
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил подшутил над болельщиком другого клуба из столицы Англии — «Тоттенхэм Хотспур».
Фанат на своей странице в «Твиттере» разместил предматчевое фото «шпор» с подписью «Погодите, почему на нашей командной фотографии был Озил?», намекая на пустое место на изображении.
Позже Месут ответил болельщику, написав: «Если присмотреться, там можно увидеть вашу комнату трофеев».
Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. Вместе с «канонирами» немецкий хавбек три раза выиграл Кубок Англии. В минувшем сезоне 30-летний футболист забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах во всех турнирах.
До перехода в лондонский клуб Месут защищал цвета мадридского «Реала», «Вердера» и «Шальке-04».
Колашинац помог Озилу отбиться от вооружённых преступников
- 26 июля 2019
-
00:25
-
00:17
-
00:07
- 25 июля 2019
-
23:58
-
23:24
-
23:17
-
23:15
-
23:07
-
23:01
-
22:44
-
22:32
-
22:30
-
22:23
-
22:06
-
21:51
-
21:47
-
21:37
-
21:30
-
21:18
-
21:07
-
20:51
-
20:47
-
20:40
-
20:18
-
20:17
-
19:57
-
19:54
-
19:34
-
19:31
-
19:14
-
19:10
-
18:49
-
18:45
-
18:43
-
18:31
Партнерский контент