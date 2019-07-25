Озил — фанату «Тоттенхэма»: пустое место — это ваша комната трофеев

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил подшутил над болельщиком другого клуба из столицы Англии — «Тоттенхэм Хотспур».

Фанат на своей странице в «Твиттере» разместил предматчевое фото «шпор» с подписью «Погодите, почему на нашей командной фотографии был Озил?», намекая на пустое место на изображении.

Позже Месут ответил болельщику, написав: «Если присмотреться, там можно увидеть вашу комнату трофеев».

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. Вместе с «канонирами» немецкий хавбек три раза выиграл Кубок Англии. В минувшем сезоне 30-летний футболист забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах во всех турнирах.

До перехода в лондонский клуб Месут защищал цвета мадридского «Реала», «Вердера» и «Шальке-04».