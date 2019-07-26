Российская команда впервые проиграла азербайджанской в еврокубках
Тульский «Арсенал» потерпел поражение со счётом 0:1 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Нефтчи».
Впервые российская команда проиграла азербайджанской в еврокубках. Ранее клубы из России и Азербайджана провели друг с другом шесть матчей в европейских турнирах. Пять раз победа доставалась российской команде. В ещё одной встрече была зафиксирована ничья.
«Нефтчи» дважды сыграл с московским ЦСКА (0:0, 0:2) и дважды — с казанским «Рубином» (0:1, 0:1). «Габала» два раза встретилась с «Краснодаром» (1:2, 0:3).
Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Нефтчи» и «Арсенал» проведут в Баку на стадионе «Баксель Арена» 1 августа. Начало игры запланировано на 20:00 мск.
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