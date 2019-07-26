Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Российская команда впервые проиграла азербайджанской в еврокубках

Российская команда впервые проиграла азербайджанской в еврокубках
Футбол / Лига Европы 0

Тульский «Арсенал» потерпел поражение со счётом 0:1 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Нефтчи».

Впервые российская команда проиграла азербайджанской в еврокубках. Ранее клубы из России и Азербайджана провели друг с другом шесть матчей в европейских турнирах. Пять раз победа доставалась российской команде. В ещё одной встрече была зафиксирована ничья.

«Нефтчи» дважды сыграл с московским ЦСКА (0:0, 0:2) и дважды — с казанским «Рубином» (0:1, 0:1). «Габала» два раза встретилась с «Краснодаром» (1:2, 0:3).

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Нефтчи» и «Арсенал» проведут в Баку на стадионе «Баксель Арена» 1 августа. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Махмудов: «Нефтчи» может обыграть «Спартак» и «Зенит» в двухматчевой борьбе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент