Российская команда впервые проиграла азербайджанской в еврокубках

Тульский «Арсенал» потерпел поражение со счётом 0:1 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Нефтчи».

Впервые российская команда проиграла азербайджанской в еврокубках. Ранее клубы из России и Азербайджана провели друг с другом шесть матчей в европейских турнирах. Пять раз победа доставалась российской команде. В ещё одной встрече была зафиксирована ничья.

«Нефтчи» дважды сыграл с московским ЦСКА (0:0, 0:2) и дважды — с казанским «Рубином» (0:1, 0:1). «Габала» два раза встретилась с «Краснодаром» (1:2, 0:3).

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Нефтчи» и «Арсенал» проведут в Баку на стадионе «Баксель Арена» 1 августа. Начало игры запланировано на 20:00 мск.