Шалимов: знаю, как наладить игру «Спартака»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов во время общения с болельщиком в «Инстаграме» дал понять, что может улучшить игру московского «Спартака».

50-летний российский специалист написал это в ходе обсуждения своего сообщения, в котором он назвал нынешнего наставника «Спартака» Олега Кононова дебилом из-за высказываний о бывшем футболисте красно-белых Фёдоре Черенкове.

«Думаю, что знаю, как наладить всё по игре в «Спартаке»!» — написал Шалимов.

Комментарий Игоря Шалимова Фото: «Инстаграм»

Напомним, Шалимов возглавлял «Краснодар» с 2016 по 2018 год. Он работал главным тренером также в «Химках», «Краснодаре-2», женской сборной России, «Уралане» и «Краснознаменске». Во время карьеры игрока Игорь выступал за «Спартак» с 1986 по 1991 год.