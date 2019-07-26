Бубнов: «Нефтчи» — очевидный фаворит, но ситуация небезнадёжна для «Арсенала»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу азербайджанского клуба «Нефтчи» со счётом 1:0 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом».

«В первом в истории Тулы еврокубковом матче произошло то, чего и следовало ожидать после ухода почти всех лидеров передней линии «Арсенала». Команду покинули техничные Бакаев и Мирзов, которые были способны обыграть один в один, а также отлично решавший эпизоды Джорджевич. Плюс ко всему, добавила проблем травма Кангва. В результате «Арсенал» не выглядел сыгранным коллективом впереди, атаки развивались хаотично, дело довольно редко доходило до ударов.

При этом пропущенный мяч в концовке первого тайма получился обидным и необязательным. При контратаке гостей защитников хозяев было больше, но они не смогли разобрать атакующих игроков соперника. Поведя в счёте, «Нефтчи» уверенно контролировал игру, проявив себя организованной командой, которая играет в весьма неплохой футбол, не суетится и имеет в своих рядах целый ряд техничных исполнителей. Если бы не голкипер Левашов и не невезение, «Нефтчи» мог увезти из Тулы и более крупную победу.

Перед ответным матчем азербайджанский клуб выглядит очевидным фаворитом, «Арсеналу» будет очень непросто пройти в следующую стадию. Но ситуация небезнадёжна. Если забить быстрый гол на выезде, грамотно действовать на контратаках, использовать «стандарты», то ещё всё возможно. 0:1 — скользкий счёт», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Ответную игру «Нефтчи» и «Арсенал» проведут в Баку на стадионе «Баксель Арена» 1 августа, начало — в 20:00 мск.