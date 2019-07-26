Хавбек «Оренбурга»: мы не намерены быть мальчиками для битья в игре с «Зенитом»

Полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов дал комментарий в преддверии матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Действительно, календарь непростой. Например, у нас было два непростых выезда к «Ростову» и ЦСКА в первых двух турах, а теперь нас ждёт домашняя игра с «Зенитом». Питерцы же в первых двух турах сыграли с дебютантами РПЛ. Но ничего, всё равно придется играть против всех.

Обидно ли слышать разговоры про то, что матчи с «Оренбургом» — это всегда шесть очков для «Зенита»? Конечно, неприятно. Нас сразу списывают со счётов, но мы не намерены быть мальчиками для битья. Выйдем на поле и постараемся отобрать очки у питерцев», — приводят слова полузащитника «Известия».

Матч «Оренбург» — «Зенит» состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге 28 июля, начало — в 14:00 мск.