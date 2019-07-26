Менди выбыл на месяц, получив травму бедра на тренировке «Реала»

Медицинский штаб мадридского «Реала» диагностировал мышечную травму передней части бедра правой ноги у защитника команды Ферлана Менди, сообщает официальный сайт «сливочных».

По сведениям испанского издания AS, из-за повреждения 24-летний француз может пропустить порядка трёх или четырёх недель.



Менди перешёл в «Реал» из «Лиона» в июне за € 48 млн с 5 млн возможных бонусов.

Ранее сообщалось о травме левого колена у одноклубника Менди Марко Асенсио. Ему был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, из-за которого он выбыл из строя на 8-9 месяцев и скорее всего пропустит целиком следующий сезон.

В составе «Лиона» Менди провёл 79 матчей. На счету защитника 3 забитых мяча и 7 результативных передач.

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