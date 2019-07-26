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Паршивлюк: надо реабилитироваться перед болельщиками после поражения от «Рубина»

Паршивлюк: надо реабилитироваться перед болельщиками после поражения от «Рубина»
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк заявил, что команде необходимо реабилитироваться перед болельщиками после обидного поражения от казанского «Рубина», и поделился ожиданиями от предстоящей игры 3-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом», который сенсационно возглавил таблицу первенства страны.

«После такого поражения от «Рубина» нам надо реабилитироваться перед болельщиками. Неважно, лидер против нас или любая другая команда, — мы играем дома и должны кровь из носу взять три очка с «Уралом», — приводят слова Паршивлюка «Известия».

Напомним, что «Динамо» на своём поле проиграло «Рубину» со счётом 0:1, пропустив в самом конце встречи. Матч «Динамо» — «Урал» состоится 26 июля.

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