Паршивлюк: надо реабилитироваться перед болельщиками после поражения от «Рубина»
Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк заявил, что команде необходимо реабилитироваться перед болельщиками после обидного поражения от казанского «Рубина», и поделился ожиданиями от предстоящей игры 3-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом», который сенсационно возглавил таблицу первенства страны.
«После такого поражения от «Рубина» нам надо реабилитироваться перед болельщиками. Неважно, лидер против нас или любая другая команда, — мы играем дома и должны кровь из носу взять три очка с «Уралом», — приводят слова Паршивлюка «Известия».
Напомним, что «Динамо» на своём поле проиграло «Рубину» со счётом 0:1, пропустив в самом конце встречи. Матч «Динамо» — «Урал» состоится 26 июля.
«Динамо» уступило «Уралу» в домашнем матче молодёжного первенства
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