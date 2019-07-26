«Наполи», «Интер» и «МЮ» интересуются Николя Пепе

Хавбека «Лилля» Николя Пепе хотят приобрести многие клубы ведущих европейских чемпионатов, сообщает La Voix du Nord.



Игроком чемпионата Франции активно интересуются «Наполи», «Интер», «Манчестер Юнайтед» и ещё один неназванный клуб, причём все они, по сведениям источника, имеют договорённости с «Лиллем» о переходе футболиста, агенты которого в настоящий момент ведут трансферные переговоры.



Ранее сообщалось, что «Лилль» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» и оценивает полузащитника в £ 70 млн (€ 77,9 млн).

В минувшем сезоне 24-летний ивуариец забил 23 гола и отдал 12 результативных передач в 41 матче во всех турнирах. В списке бомбардиров Лиги 1 он занял второе место, уступив только Килиану Мбаппе (33 гола). Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2022 года.