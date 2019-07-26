«Наполи», «Интер» и «МЮ» интересуются Николя Пепе

Хавбека «Лилля» Николя Пепе хотят приобрести многие клубы ведущих европейских чемпионатов, сообщает La Voix du Nord.
Игроком чемпионата Франции активно интересуются «Наполи», «Интер», «Манчестер Юнайтед» и ещё один неназванный клуб, причём все они, по сведениям источника, имеют договорённости с «Лиллем» о переходе футболиста, агенты которого в настоящий момент ведут трансферные переговоры.
Ранее сообщалось, что «Лилль» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» и оценивает полузащитника в £ 70 млн (€ 77,9 млн).
В минувшем сезоне 24-летний ивуариец забил 23 гола и отдал 12 результативных передач в 41 матче во всех турнирах. В списке бомбардиров Лиги 1 он занял второе место, уступив только Килиану Мбаппе (33 гола). Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2022 года.
- 26 июля 2019
-
08:09
-
07:51
-
07:26
-
07:13
-
06:56
-
06:38
-
06:24
-
05:59
-
05:23
-
04:55
-
04:35
-
04:10
-
03:55
-
03:40
-
03:23
-
02:59
-
02:47
-
02:32
-
01:39
-
01:27
-
00:56
-
00:54
-
00:25
-
00:17
-
00:07
- 25 июля 2019
-
23:58
-
23:24
-
23:17
-
23:15
-
23:07
-
23:01
-
22:44
-
22:32
-
22:30
-
22:23