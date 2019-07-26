Португальский клуб может перехватить у ЦСКА лучшего бомбардира чемпионата Алжира
Португальский клуб «Жил Висенте» хочет подписать контракт с нападающим «Параду» Закарией Найджи, которым активно интересовался московский ЦСКА, сообщает Record.
По сведениям источника, руководство португальской команды намерено арендовать футболиста сборной Алжира.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за 24-летнего форварда € 2 млн.
В минувшем сезоне на клубном уровне Найджи сыграл 33 матча. На его счету 21 забитый мяч и 7 результативных передач. С 20 забитыми мячами в 30 играх он стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира. Он помог команде занять третье место в первенстве страны. В составе сборной Алжира футболист сыграл 1 матч.
ЦСКА в прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги занял четвёртое место.
ЦСКА близок к покупке форварда сборной Алжира Найджи за € 2 млн
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