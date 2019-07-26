Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Тарделли принёс победу «Гремио» в меньшинстве в 1/8 Кубка Либертадорес

Гол Тарделли принёс победу «Гремио» в меньшинстве в 1/8 Кубка Либертадорес
Футбол / Южная Америка 0

В ночь на 26 июля на стадионе «Арена ду Гремио» в Порту-Алегри (Бразилия) состоялся первый матч двухраундного противостояния в 1/8 финала Кубка Либертадорес между местным «Гремио» и парагвайским «Либертадом» из Асунсьона. Встречу посетили более 60 тысяч зрителей.

В первой половине игры команды голов не забили. На 49-й минуте матча уругвайский арбитр Эстебан Остохич удалил защитника «Гремио» Педро Жеромела, оставив хозяев в меньшинстве. Тем не менее это парадоксальным образом помогло бразильской команде выиграть встречу. Сначала бывший форвард махачкалинского «Анжи» Диего Тарделли на 71-й минуте забил гол парагвайской команде при подаче углового. А на 13 минут спустя отличился вышедший на замену вместо форварда Фелипе Андре защитник Браз Давид, отправив мяч в створ ворот «Либертада» после розыгрыша стандартного положения.

Таким образом, «Гремио» победил 2:0 в меньшинстве и сыграет следующий матч в Асунсьоне 2 августа, начало — 3:30, мск.

Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 1-й матч
26 июля 2019, пятница. 03:30 МСК
Гремио
Порту-Алегри, Бразилия
2 : 0
Либертад
Асунсьон, Парагвай
1:0 – Тарделли – 71, 2:0 – Давид – 84
Удаления: Жеромел, 49 – нет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент