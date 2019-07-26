Гол Тарделли принёс победу «Гремио» в меньшинстве в 1/8 Кубка Либертадорес

В ночь на 26 июля на стадионе «Арена ду Гремио» в Порту-Алегри (Бразилия) состоялся первый матч двухраундного противостояния в 1/8 финала Кубка Либертадорес между местным «Гремио» и парагвайским «Либертадом» из Асунсьона. Встречу посетили более 60 тысяч зрителей.

В первой половине игры команды голов не забили. На 49-й минуте матча уругвайский арбитр Эстебан Остохич удалил защитника «Гремио» Педро Жеромела, оставив хозяев в меньшинстве. Тем не менее это парадоксальным образом помогло бразильской команде выиграть встречу. Сначала бывший форвард махачкалинского «Анжи» Диего Тарделли на 71-й минуте забил гол парагвайской команде при подаче углового. А на 13 минут спустя отличился вышедший на замену вместо форварда Фелипе Андре защитник Браз Давид, отправив мяч в створ ворот «Либертада» после розыгрыша стандартного положения.

Таким образом, «Гремио» победил 2:0 в меньшинстве и сыграет следующий матч в Асунсьоне 2 августа, начало — 3:30, мск.