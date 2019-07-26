Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия приблизилась к России на расстояние двух баллов в таблице коэффициентов УЕФА.
В дебютном матче Лиги Европы тульский «Арсенал» уступил бакинскому «Нефтчи» со счётом 0:1. Единственный мяч в игре был забит в компенсированное к первому тайму время. Отличился да Силва. Ответный матч команды сыграют 1 августа.
Португальская «Витория» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы на выезде минимально переиграла люксембургский «Женесс» — 1:0.
Таким образом, суммарный коэффициент в таблице УЕФА у России стал 42,216 балла, а у Португалии — 40,149 балла.
На данный момент Россия занимает шестое место в таблице, что позволяет иметь по три представителя в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Напомним, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов между собой сыграют «Краснодар» и «Порту».
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