Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Футбол / Лига Европы 0

Португалия приблизилась к России на расстояние двух баллов в таблице коэффициентов УЕФА.

В дебютном матче Лиги Европы тульский «Арсенал» уступил бакинскому «Нефтчи» со счётом 0:1. Единственный мяч в игре был забит в компенсированное к первому тайму время. Отличился да Силва. Ответный матч команды сыграют 1 августа.

Португальская «Витория» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы на выезде минимально переиграла люксембургский «Женесс» — 1:0.

Таким образом, суммарный коэффициент в таблице УЕФА у России стал 42,216 балла, а у Португалии — 40,149 балла.

На данный момент Россия занимает шестое место в таблице, что позволяет иметь по три представителя в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Напомним, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов между собой сыграют «Краснодар» и «Порту».

Бубнов: «Нефтчи» — очевидный фаворит, но ситуация небезнадёжна для «Арсенала»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент