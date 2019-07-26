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Иньеста: де Йонг станет звездой «Барселоны»

Иньеста: де Йонг станет звездой «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста ​заявил, что голландский новичок каталонского клуба Френки де Йонг обладает большим талантом и станет звездой сине-гранатовых.

«Де Йонг? Это особенный трансфер, большой шаг вперед с точки зрения уровня клуба. Он молод и обладает большим талантом. Если всё пойдёт хорошо, Френки станет звездой в полузащите», – приводит слова Иньесты AS.

Напомним, «Барселона» оформила трансфер де Йонга в середине минувшего сезона. По условиям сделки, хавбек провёл остаток кампании в «Аяксе». Сумма перехода 22-летнего футболиста составила € 75 млн.

В минувшем сезоне де Йонг в 31 матче Эредивизии записал на свой счёт 3 мяча. «Аякс» по итогам розыгрыша занял первое место в турнирной таблице первенства.

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