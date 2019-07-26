«Эвертон» показал дизайн нового стадиона
Английский «Эвертон» представил дизайн нового стадиона команды, показав макет будущего сооружения на официальной странице клуба в социальной сети «Твиттер».
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» Эвертона.
«Эвертон» намерен построить новый стадион на севере Ливерпуля. По сведениям Sky Sports, вместимость арены должна составить от 52 до 62 тыс. мест. Стоимость постройки оценивается в £ 500 млн. Планируется, что команда переедет на новый стадион в 2023 году.
В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги «Эвертон» занял восьмое место и не попал в зону еврокубков, пропустив вперёд «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон Уондерерс».
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