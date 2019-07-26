Хусаинов: Карпин говорит: «Нас прибили со «Спартаком», но там дело в другом

Бывший арбитр ФИФА, известный российский судья Сергей Хусаинов высказал мнение по поводу судейства в матче «Ростов» — «Спартак» (2:2), в котором арбитр Кирилл Левников поставил пенальти в ворота хозяев поля.

«В этой игре атомное решение: был пенальти или нет. Для принятия правильного решения требовалось максимально близко находиться к игровому эпизоду. Но кроме этого надо разбираться и в «матчасти», в единоборствах, в самом футболе. К сожалению, у Кирилла это понимание не соответствует реалиям.

Да у многих ребят так! И это не их вина, а их беда. Откуда берётся мастерство? Только через практику. Хоть мальчишек ты судишь, хоть дедушек, но должен понимать, кто и где толкнул, а кто где подставился. В практике ты это видишь и начинаешь разбираться, а на видеообзорах такое не прокатывает.

А теперь к сути. На 13-й минуте (Норман упал в штрафной «Спартака» в борьбе с Ещенко): первый спартаковский игрок сделал толчок в спину, Норман падает, а мяч подхватывает партнер спартаковца. Это нонсенс! Если плечом в плечо толкнул — это одно, но там был толчок плечом в спину, а это запрещено, это нарушение. Но Кирилл пенальти не даёт. Идём дальше. Игра переламывается. Бакаев идёт поперек штрафной площади… Агрессии не было со стороны защитника ростовчан (Чернова), но он ставит ножку перед игроком — это подножка. Это фол — вопросов нет. Будь Левников последовательным — не было бы претензий по пенальти в ворота «Ростова».

И вот отсюда идет дискуссия от Валерия Георгиевича Карпина: «Как же так — нас прибили». Нет, дело в другом. Просто в случае с Норманом судья опоздал, задержался к эпизоду. Критика судейства обоснованная, и мои слова — не оправдание, а объяснение случившемуся. Но вы задумайтесь: футболисты каждый день тренируются, но дай бог два раза из десяти попадут по воротам. А арбитру где тренироваться? Негде", — цитирует Хусаинова «Спорт уик-энд».