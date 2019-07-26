Зидан: ситуация с Хамесом — это вопрос руководства «Реала», а не мой

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о положении в команде колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, который никак не может покинуть клуб.

«Ситуация с Хамесом — это вопрос руководства „Реала“, а не мой. Это то, что решается между президентами», — приводит слова Зидана Goal.

Ранее сообщалось, что на колумбийца претендуют «Наполи» и «Атлетико». Фаворитом в борьбе за игрока является мадридский клуб, который готов заплатить за него € 40 млн.



Последние два сезона 27-летний Родригес провёл в «Баварии» на правах аренды. Мюнхенский клуб мог выкупить хавбека, но решил этого не делать.



В минувшей кампании Родригес в составе «Баварии» забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.