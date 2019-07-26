В Шанхае раскрыто дело о подделке формы клубов АПЛ на $ 1,45 млн
Полиция Шанхая задержала шесть человек за подделку и продажу формы команд английской Премьер-лиги. Ка сообщает Shanghai Daily, стоимость контрафактной партии оценивается примерно в $ 1,45 млн. Было изъято примерно 30 тыс. футболок с символикой различных английских клубов.
В полиции сообщили, что продукция пользовалась очень большим спросом в онлайн-магазинах и многие болельщики приобрели её перед матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» (2:1), который состоялся в Шанхае.
В ходе расследования было установлено, что человек по фамилии Хуан и его пособники приобрели дешёвые трикотажные изделия в провинции Гуанчжоу по $ 3,6 за штуку, после чего реализовали их по высокой цене под видом оригинальной продукции.
- 26 июля 2019
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