В Шанхае раскрыто дело о подделке формы клубов АПЛ на $ 1,45 млн

Полиция Шанхая задержала шесть человек за подделку и продажу формы команд английской Премьер-лиги. Ка сообщает Shanghai Daily, стоимость контрафактной партии оценивается примерно в $ 1,45 млн. Было изъято примерно 30 тыс. футболок с символикой различных английских клубов.

В полиции сообщили, что продукция пользовалась очень большим спросом в онлайн-магазинах и многие болельщики приобрели её перед матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» (2:1), который состоялся в Шанхае.



В ходе расследования было установлено, что человек по фамилии Хуан и его пособники приобрели дешёвые трикотажные изделия в провинции Гуанчжоу по $ 3,6 за штуку, после чего реализовали их по высокой цене под видом оригинальной продукции.