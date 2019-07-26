Асенсио обратился к болельщикам «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио, который несколько дней назад получил тяжёлую травму колена, обратился к болельщикам «Королевского клуба».

«Я начал этот сезон с новыми надеждами, уделив внимание даже небольшим деталям подготовки. Я хотел, чтобы этот сезон стал отличным для всех фанатов „Реала“ и для меня самого.

Но в лучшие моменты жизни вы можете неожиданно получить испытание, всё вдруг может измениться. Мне трудно принять произошедшее, но теперь у меня новый личный вызов в жизни. Я всё ещё верю, что это будет отличный сезон для «Реала».

Ваша поддержка даёт мне ещё больше сил для решения этой проблемы. Спасибо всем вам за поддержку. До скорой встречи", — написал Асенсио в своём «инстаграме».

Напомним, у 23-летнего хавбека диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Сроки восстановления игрока не разглашаются, но обычно при подобных травмах они составляют 6-9 месяцев.