Асенсио обратился к болельщикам «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио, который несколько дней назад получил тяжёлую травму колена, обратился к болельщикам «Королевского клуба».
«Я начал этот сезон с новыми надеждами, уделив внимание даже небольшим деталям подготовки. Я хотел, чтобы этот сезон стал отличным для всех фанатов „Реала“ и для меня самого.
Но в лучшие моменты жизни вы можете неожиданно получить испытание, всё вдруг может измениться. Мне трудно принять произошедшее, но теперь у меня новый личный вызов в жизни. Я всё ещё верю, что это будет отличный сезон для «Реала».
Ваша поддержка даёт мне ещё больше сил для решения этой проблемы. Спасибо всем вам за поддержку. До скорой встречи", — написал Асенсио в своём «инстаграме».
Напомним, у 23-летнего хавбека диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Сроки восстановления игрока не разглашаются, но обычно при подобных травмах они составляют 6-9 месяцев.
- 26 июля 2019
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