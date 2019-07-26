Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 3-го тура

Сегодня, 26 июля, стартует 3-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (один — 26 июля, три — 27-го, три — 28-го и один — 29-го).
26 июля
«Динамо» — «Урал» (Москва, 20:00 мск)
27 июля
«Уфа» — «Крылья Советов» (Уфа, 14:00 мск)
«Тамбов» — «Спартак» (Саранск, 16:30 мск)
«Краснодар» — «Сочи» (Краснодар, 19:00 мск)
28 июля
«Оренбург» — «Зенит» (Оренбург, 14:00 мск)
«Арсенал» — «Ростов» (Тула, 16:30 мск)
ЦСКА — «Локомотив» (Москва, 19:00 мск)
29 июля
«Рубин» — «Ахмат» (Казань, 20:00 мск)
Полное расписание матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица первенства доступна здесь.
Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.
- 26 июля 2019
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