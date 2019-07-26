Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 3-го тура

Сегодня, 26 июля, стартует 3-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (один — 26 июля, три — 27-го, три — 28-го и один — 29-го).



26 июля



«Динамо» — «Урал» (Москва, 20:00 мск)



27 июля



«Уфа» — «Крылья Советов» (Уфа, 14:00 мск)

«Тамбов» — «Спартак» (Саранск, 16:30 мск)

«Краснодар» — «Сочи» (Краснодар, 19:00 мск)



28 июля



«Оренбург» — «Зенит» (Оренбург, 14:00 мск)

«Арсенал» — «Ростов» (Тула, 16:30 мск)

ЦСКА — «Локомотив» (Москва, 19:00 мск)



29 июля



«Рубин» — «Ахмат» (Казань, 20:00 мск)



Полное расписание матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица первенства доступна здесь.



Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.