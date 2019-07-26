РФС удовлетворил просьбу Скрипченко снять санкции с «Анжи» за долги
Палата по разрешению споров РФС приняла решение удовлетворить ходатайство бывшего главного тренера «Анжи» о приостановлении производства по четвёртому заявлению о применении санкций в отношении «Анжи» в связи с неисполнением решения Палаты от 24 августа 2018 года.
Ранее генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал, что махачкалинский клуб должен Скрипченко 3 млн рублей.
«Удовлетворить ходатайство Скрипченко В.В. о временном снятии запрета с ООО „ФК “Анжи» г. Махачкала по делу. В связи с ходатайством временно снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ООО «ФК „Анжи“ г. Махачкала, наложенный в качестве обеспечительной меры, на срок до 30 июня 2020 года включительно», — говорится на официальном сайте РФС.
- 26 июля 2019
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