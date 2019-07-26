Фелиш избежал серьёзной травмы и должен сыграть с «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о состоянии новичка команды полузащитника Жоау Фелиша, получившего травму в своём дебютном матче за клуб.



«У него небольшое повреждение. Сегодня утром он тренировался и не испытывал никаких проблем. Думаю, завтра он проведёт на поле какое-то время, а может и выйдет в стартовом составе», — приводит слова Симеоне Marca.



Трансфер Фелиша из «Бенфики» обошёлся «Атлетико» в € 126 млн. 19-летний хавбек стал самым дорогим среди португальских игроков, обойдя по этому показателю Криштиану Роналду, который летом 2018 года перебрался из «Реала» в «Ювентус» за € 117 млн.



Матч «Реал» – «Атлетико» в рамках Международного кубка чемпионов состоится завтра, 27 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США). Стартовый свисток прозвучит в 3:05 мск.

Фелиш: лучше за один год выиграть «ЗМ», ЛЧ и Ла Лигу, нежели чемпионат мира