Хавбек «Манчестер Сити» — об уходе Давида Сильвы: не хочу, чтобы это случилось!

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признался, что очень не хочет ухода из команды хавбека Давида Сильвы. Ранее испанец сообщил, что сезон-2019/20 станет для него последним в составе английского клуба.

«Я не хочу, чтобы это случилось! Это будет обидно. Он сейчас с нами, поэтому давайте будем счастливы. Он по-прежнему отличный игрок, вы могли видеть в среду в товарищеской игре с „Китчи“ (6:1), насколько он острый игрок даже в своём возрасте. Он всё ещё особенный футболист», — цитирует Фодена интернет-портал Goal.

33-летний Сильва перешёл в «Манчестер Сити» в 2010 году из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 28,75 млн. В составе «горожан» испанский хавбек четырежды стал чемпионом Англии, четыре раза завоевал Кубок английской лиги, два раза выиграл Кубок Англии, а также дважды становился обладателем Суперкубка Англии.