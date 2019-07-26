Фер, которым интересовался «Локомотив», вернулся в «Фейеноорд»

«Фейеноорд» на своём официальном сайте объявил о возвращении полузащитника Лероя Фера.



С 29-летним футболистом было заключено соглашение на один сезон с опцией продления ещё на год. К команде из Роттердама Фер присоединился на правах свободного агента. При этом с начала июля хавбек поддерживал форму в расположении клуба.



Ранее сообщалось, что в услугах Лероя заинтересован московский «Локомотив». Также за голландцем следили «Истанбул Башакшехир» и «Бешикташ».



Фер является воспитанником «Фейеноорда». Последним клубом полузащитника был «Суонси Сити», за который он выступал с 2016 по 2019 год. Всего в составе английского клуба он принял участие в 101 матче во всех турнирах, в которых стал автором 10 забитых мячей, а также отдал 11 результативных передач. Также Фер выступал за «Твенте», «Норвич Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс». За сборную Нидерландов сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

«Локомотив» интересуется экс-хавбеком «Суонси» Фером