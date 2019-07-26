«Динамо» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся 26 июля в 20:00

Сегодня, 26 июля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Урал» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В роли его ассистентов выступят Алексей Ширяев из Ставрополя и Адлан Хатуев из Грозного. Резервный рефери — Игорь Панин из Дмитрова.
После двух стартовых туров «Урал» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, имея в активе 6 очков. «Динамо» (1) — 12-е.
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