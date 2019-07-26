Друг Неймара, игравший в молодёжной сборной Бразилии, перешёл в «СКА-Хабаровск»

26-летний бразильский форвард Патрик Дус Сантос Круз подписал контракт со «СКА-Хабаровск». На молодёжном уровне уроженец штата Минайс-Жерайс выступал за «Сан Паоло» и «Коринтианс», а также привлекался в сборные Бразилии U20 (16 матчей, 4 гола) и U23 (2 матча).
«В то же время Патрик сдружился с известным бразильским футболистом Неймаром, с которым общается до сих пор. Тогда один из самых дорогих игроков мира выступал за «Сантос» и не раз пересекался с Крузом на футбольных полях Бразилии», — сообщает пресс-служба хабаровской команды.
Во взрослом футболе Патрик Круз дебютировал в 20-летнем возрасте в составе «Фламенго». Проведя 8 матчей (1 гол) в бразильской лиге Паулиста (серия А3), нападающий вернулся в «Коринтианс», а затем перебрался индонезийский клуб «Митра Кукар», где забил 19 мячей в 27 матчах.
После этого Круз отправился в Малайзию, где выступал за местный клуб «Т-Тим» (20 матчей, 10 голов). Сезон-2017 бразилец провёл в Высшей лиге Вьетнама. В 22 матчах за «Сайгон» он отличился 7 раз. В 2018-м нападающий вернулся в Малайзию, но выступал уже за другой клуб – «Паханг» (9 матчей, 6 голов). Четвёртой азиатской страной в карьере Круза минувшей зимой стал Таиланд. В клубе «Чонбури» он успел провести 12 матчей (1 гол).
Фотография доступна в «инстаграме» «СКА-Хабаровск».
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