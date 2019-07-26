Долги «Кубани» составляют более 0,5 млрд рублей

Долги НАО «Футбольный клуб «Кубань» по заработной плате в связи с увольнением работников и выплатой выходного пособия составляют около 516 млн рублей.



Также суд указал, что „реальная ко взысканию дебиторская задолженность ФК составляет всего € 100 тыс. (не более 8 млн рублей)“. Задолженность клуба „Кубань“ по уплате налогов составляет около 500 млн рублей, размер кредиторской задолженности — 3,29 млрд рублей.

„Очевидно, что имущества должника недостаточно не только для погашения всей кредиторской задолженности, сомнительно даже погашение в полном объёме заработной платы уволенным работникам клуба“, — приводит РАПСИ материалы Арбитражного суда Краснодарского края.

Напомним, что 17 декабря 2018 года суд признал «Кубань» банкротом.