Долги «Кубани» составляют более 0,5 млрд рублей
Долги НАО «Футбольный клуб «Кубань» по заработной плате в связи с увольнением работников и выплатой выходного пособия составляют около 516 млн рублей.
Также суд указал, что „реальная ко взысканию дебиторская задолженность ФК составляет всего € 100 тыс. (не более 8 млн рублей)“. Задолженность клуба „Кубань“ по уплате налогов составляет около 500 млн рублей, размер кредиторской задолженности — 3,29 млрд рублей.
„Очевидно, что имущества должника недостаточно не только для погашения всей кредиторской задолженности, сомнительно даже погашение в полном объёме заработной платы уволенным работникам клуба“, — приводит РАПСИ материалы Арбитражного суда Краснодарского края.
Напомним, что 17 декабря 2018 года суд признал «Кубань» банкротом.
- 26 июля 2019
-
14:14
-
14:00
-
13:59
-
13:48
-
13:42
-
13:41
-
13:23
-
13:20
-
13:06
-
12:58
-
12:40
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:05
-
11:53
-
11:44
-
11:27
-
11:09
-
11:08
-
10:49
-
10:44
-
10:38
-
10:20
-
10:20
-
10:06
-
09:55
-
09:46
-
09:44
-
09:37
-
09:27
-
09:17
-
09:10
-
08:39
-
08:20
Партнерский контент