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Долги «Кубани» составляют более 0,5 млрд рублей

Долги «Кубани» составляют более 0,5 млрд рублей
Футбол 0

Долги НАО «Футбольный клуб «Кубань» по заработной плате в связи с увольнением работников и выплатой выходного пособия составляют около 516 млн рублей.

Также суд указал, что „реальная ко взысканию дебиторская задолженность ФК составляет всего € 100 тыс. (не более 8 млн рублей)“. Задолженность клуба „Кубань“ по уплате налогов составляет около 500 млн рублей, размер кредиторской задолженности — 3,29 млрд рублей.

„Очевидно, что имущества должника недостаточно не только для погашения всей кредиторской задолженности, сомнительно даже погашение в полном объёме заработной платы уволенным работникам клуба“, — приводит РАПСИ материалы Арбитражного суда Краснодарского края.

Напомним, что 17 декабря 2018 года суд признал «Кубань» банкротом.

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