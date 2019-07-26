Де Лигт рассказал о роли Роналду в переходе в «Ювентус»

Новичок «Ювентуса» защитник Маттейс де Лигт рассказал об адаптации в стане туринского клуба и поведал о роли нападающего Криштиану Роналду в переходе в «старую синьору».

«Я хорошо лажу со своими партнёрами по команде, они очень хорошие. Я учусь у них каждый день. Есть много опытных игроков, поэтому я очень счастлив. Я удивлён уровнем каждого из них. Трудно играть с такими сильными игроками, но я сделаю всё возможное



Роналду не был главным фактором, который заставил меня выбрать „Ювентус“. Есть много факторов, которые побудили меня принять предложение „Юве“. Хотя мне, конечно, приятно, когда такой большой игрок, как Криштиану, говорит о тебе что-то. Но на самом деле это не было ключевым фактором», — цитирует защитника Tuttosport.

Маттейс является воспитанником «Аякса». «Ювентус» заключил с 19-летним футболистом соглашение на пять сезонов. Сумма трансфера составила € 75 млн. В дальнейшем она может вырасти ещё на € 10,5 млн с учётом бонусов.