Рейнгольд — о словах Шалимова: это некрасиво и некультурно, нужно быть скромнее

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал высказывание экс-полузащитника красно-белых Игоря Шалимова в адрес главного тренера команды Олега Кононова.
«У каждого свои заскоки, только из-за ошибки не стоит называть тренера «дебилом». Может, в чём-то Игорь и прав, но так бросаться словами не надо, не надо обзывать Кононова. Это некрасиво и некультурно. Я не пойму, чего хочет Игорь. Он почему-то обратил гнев на Кононова. Ну сказал тот случайно что-то не так, а Шалимов прицепился.
Здесь много что может быть поводом. Я читал, что Шалимов говорил, что может поставить «спартаковский» футбол, но тренирует-то «Спартак» Кононов. Думаю, Игорю стоит быть поскромнее. А вообще, акция «Спартака» — хорошая вещь, молодцы, что почтили Фёдора. Правда, могли позвать ветеранов наших, чтобы вместе помянуть Федю. Фёдор – великий футболист, у нас были хорошие отношения, он со всеми очень хорошо общался», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 26 июля 2019
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