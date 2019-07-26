«Барселона» объявила об уходе Сегуры с поста спортивного директора

«Барселона» на своём официальном сайте объявила об уходе Хосепа Сегуры, занимавшего должность спортивного директора клуба.
Со специалистом был досрочно расторгнут контракт. Сегура занимал свой пост на протяжении четырёх лет – с 2015 года. За это время сине-гранатовые успели завоевать 13 трофеев, среди которых четыре титула чемпиона Испании, четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также трофеи Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и Суперкубок УЕФА.
Сегура занимал различные тренерские должности в «Барселоне» в период с 2002 по 2004 год, а в дальнейшем работал в таких клубах, как АЕК, «Олимпиакос» и «Ливерпуль». В 2015 году Хосеп вернулся в стан каталонцев.
Ранее было объявлено о назначении на пост директора по развитию молодёжного футбола «Барселоны» бывшего нападающего клуба Патрика Клюйверта.
- 26 июля 2019
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