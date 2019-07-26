«Молодёжка» «Уфы» на своём поле проиграла «Крыльям Советов» со счётом 1:6

В 3-м туре молодёжного первенства России «Уфа» принимала «Крылья Советов». Игра состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 6:1 в пользу самарцев.
В первом тайме гостям удалось отличиться дважды – в обоих случаях пенальти реализовал нападающий Егор Голенков. В начале второй половины встречи «Крылья» довели счёт до разгромного усилиями форварда Дмитрия Молчанова. На 59-й минуте «Уфа» сократила разрыв в счёте благодаря точному удару полузащитника Егора Позднякова с 11-метровой отметки. На 67-й минуте гости забили вновь – отличился хавбек Александр Босов. До финального свистка «Крылья» поразили ворота хозяев ещё дважды – дубль оформил Молчанов, ещё один гол на счету полузащитника Бахадура Соколова.
После трёх туров «Крылья Советов», набрав 7 очков, лидируют в турнирной таблице молодёжного первенства. «Уфа» (0) – на последнем месте.
- 26 июля 2019
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