В Гонконге болельщики на матче «Ман Сити» устроили антиправительственную акцию

В Гонконге во время матча «Манчестер Сити» и местным клубом «Китчи» местные болельщики устроили антиправительственную акцию. Фанаты скандировали лозунги, пели песни и демонстрировали антиправительственные баннеры. Среди лозунгов присутствовали «Нет экстрадиции в Китай» и «Гонконг — это не Китай».

Болельщики на 21-й минуте игры начали петь песню «Вы слышите, как поют люди?» из мюзикла „Les Miserables“, выступая за свободу Гонконга.

Встреча состоялась на стадионе «Гонконг — Со-Кон-По» и завершилась со счётом 6:1 в пользу английской команды. Голами в составе команды Хосепа Гвардиолы отметились нападающий Набиль Туайзи, а также полузащитники Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Айкер Посо Ла Роза и Лерой Зане, записавший на свой счёт два забитых мяча.