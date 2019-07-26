В Гонконге болельщики на матче «Ман Сити» устроили антиправительственную акцию
В Гонконге во время матча «Манчестер Сити» и местным клубом «Китчи» местные болельщики устроили антиправительственную акцию. Фанаты скандировали лозунги, пели песни и демонстрировали антиправительственные баннеры. Среди лозунгов присутствовали «Нет экстрадиции в Китай» и «Гонконг — это не Китай».
Болельщики на 21-й минуте игры начали петь песню «Вы слышите, как поют люди?» из мюзикла „Les Miserables“, выступая за свободу Гонконга.
Встреча состоялась на стадионе «Гонконг — Со-Кон-По» и завершилась со счётом 6:1 в пользу английской команды. Голами в составе команды Хосепа Гвардиолы отметились нападающий Набиль Туайзи, а также полузащитники Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Айкер Посо Ла Роза и Лерой Зане, записавший на свой счёт два забитых мяча.
«Манчестер Сити» разгромил «Китчи» в товарищеском матче — 6:1
- 26 июля 2019
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