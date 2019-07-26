«Ахмат»: Глушаков восстанавливается от травмы и точно не сыграет с «Рубином»

В грозненском «Ахмате» рассказали о состоянии полузащитника Дениса Глушакова, который из-за травмы не помог команде в двух стартовых турах Российской Премьер-Лиги.
«В настоящий момент Глушаков не готов выходить на поле, он восстанавливается от травмы. В матче с «Рубином» Денис точно не сыграет. В команде надеятся, что в ближайшее время полузащитник начнёт тренироваться в общей группе», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову в пресс-службе клуба.
Матч 3-го тура чемпионата России «Рубин» – «Ахмат» состоится 29 июля на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Напомним, в июне Глушаков подписал контракт с грозненским клубом по схеме «1+1». 32-летний полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.
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