В мировой прокат вышел фильм с участием Радимова

В мировой прокат вышел фильм с участием Владислава Радимова. Главный тренер «Зенита»-2 сыграл камео в американской спортивной драме «До скорой встречи». Партнёрами Радимова по съёмочной площадке стали бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль, а также известные актёры Лариса Малеванная, Олег Тактаров, Лиам МакИнтайр и Харви Кейтель.
Съёмки проходили в Санкт-Петербурге и Лос-Анджелесе. В российский прокат фильм вышел 25 июля, в мировой — 26-го. Для Радимова это не первый опыт участия в киносъёмках: 10 лет назад он сыграл эпизодическую роль в сериале «Папины дочки».
«Увидеть Радимова в роли главного тренера «Зенита»-2 болельщики смогут 1 августа во Владимире, где его команда встретиться с «Торпедо», и 9 августа на стадионе «Смена» в матче с «Велесом», — сообщает пресс-служба „Зенита“.
- 26 июля 2019
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