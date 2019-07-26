В мировой прокат вышел фильм с участием Владислава Радимова. Главный тренер «Зенита»-2 сыграл камео в американской спортивной драме «До скорой встречи». Партнёрами Радимова по съёмочной площадке стали бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль, а также известные актёры Лариса Малеванная, Олег Тактаров, Лиам МакИнтайр и Харви Кейтель.

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге и Лос-Анджелесе. В российский прокат фильм вышел 25 июля, в мировой — 26-го. Для Радимова это не первый опыт участия в киносъёмках: 10 лет назад он сыграл эпизодическую роль в сериале «Папины дочки».

В мировой прокат вышел фильм с участием Радимова Фото : ФК «Зенит»

«Увидеть Радимова в роли главного тренера «Зенита»-2 болельщики смогут 1 августа во Владимире, где его команда встретиться с «Торпедо», и 9 августа на стадионе «Смена» в матче с «Велесом», — сообщает пресс-служба „Зенита“.