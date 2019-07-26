Мостовой: на месте Кононова я бы извинился

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал высказывание экс-полузащитника красно-белых Игоря Шалимова в адрес главного тренера столичной команды Олега Кононова.

Ранее Шалимов написал в «Инстаграме»: «Конечно, мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем. Что „Спартак“ хочет добиться с этим дебилом?»

«Кононов ошибся, но Шалимов был резковат. Лично меня данная ситуация задела. Всё же официальное мероприятие — и такая ошибка. Скажи это непубличный человек, то шумихи бы не было. На месте Кононова после такой осечки я бы извинился, однако прошло столько времени, а от него ничего не слышно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Никитиным.