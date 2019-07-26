Мостовой: на месте Кононова я бы извинился
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал высказывание экс-полузащитника красно-белых Игоря Шалимова в адрес главного тренера столичной команды Олега Кононова.
Ранее Шалимов написал в «Инстаграме»: «Конечно, мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем. Что „Спартак“ хочет добиться с этим дебилом?»
«Кононов ошибся, но Шалимов был резковат. Лично меня данная ситуация задела. Всё же официальное мероприятие — и такая ошибка. Скажи это непубличный человек, то шумихи бы не было. На месте Кононова после такой осечки я бы извинился, однако прошло столько времени, а от него ничего не слышно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Никитиным.
Кононов поздравил Черенкова с днём рождения. Шалимов назвал его дебилом
И сказал ещё много интересного.
- 26 июля 2019
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