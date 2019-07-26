Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мостовой: на месте Кононова я бы извинился

Мостовой: на месте Кононова я бы извинился
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал высказывание экс-полузащитника красно-белых Игоря Шалимова в адрес главного тренера столичной команды Олега Кононова.

Ранее Шалимов написал в «Инстаграме»: «Конечно, мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем. Что „Спартак“ хочет добиться с этим дебилом?»

«Кононов ошибся, но Шалимов был резковат. Лично меня данная ситуация задела. Всё же официальное мероприятие — и такая ошибка. Скажи это непубличный человек, то шумихи бы не было. На месте Кононова после такой осечки я бы извинился, однако прошло столько времени, а от него ничего не слышно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Никитиным.

Кононов поздравил Черенкова с днём рождения. Шалимов назвал его дебилом
И сказал ещё много интересного.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент