«Арсенал» арендовал у «Спартака» Ломовицкого

Тульский «Арсенал» арендовал полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Об этом сообщил официальный сайт московского клуба.



21-летний воспитанник академии им. Фёдора Черенкова дебютировал в основном составе красно-белых в июле прошлого года. С тех пор он провёл 25 матчей.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 24 матчах «Спартака» и сделал одну голевую передачу. Контракт Ломовицкого с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Тульский «Арсенал» после двух туров набрал четыре очка в Российской Премьер-Лиге и занимает в турнирной таблице седьмое место. В следующей встрече «канониры» сыграют 28 июля на своём поле против «Ростова».