«Арсенал» арендовал у «Спартака» Ломовицкого
Тульский «Арсенал» арендовал полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Об этом сообщил официальный сайт московского клуба.
21-летний воспитанник академии им. Фёдора Черенкова дебютировал в основном составе красно-белых в июле прошлого года. С тех пор он провёл 25 матчей.
В прошлом сезоне футболист принял участие в 24 матчах «Спартака» и сделал одну голевую передачу. Контракт Ломовицкого с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Тульский «Арсенал» после двух туров набрал четыре очка в Российской Премьер-Лиге и занимает в турнирной таблице седьмое место. В следующей встрече «канониры» сыграют 28 июля на своём поле против «Ростова».
На Ломовицкого претендуют «Рубин» и «Арсенал»
- 26 июля 2019
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