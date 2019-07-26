Шалимов вступил в конфликт с фейковым аккаунтом Кононова в «Инстаграме»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов в своём «инстаграме» вступил в дискуссию с аккаунтом под названием kononovoleg66, автор которого выдаёт себя за главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Между специалистом и пользователем состоялся следующий диалог:
kononovoleg66: Игорь, посоветую вам больше смотреть за собой и за семьёй. А за «Спартак» отвечаю я. И я его искренне люблю душой и сердцем, а не как вы. Хотите тренировать «Спартак» — тренируйте. Только не таким гнилым способом.
Шалимов: Только когда меня увидишь, не заикайся и не мычи, спартаковец хренов! А то могу расширить, какой ты тренер!!!
kononovoleg66: Я не буду с вами вступать в дискуссию. Я только освоил социальные сети, вы можете мне рассказать, почему не отправляются личные сообщения? Если вы хотите, то можете расширять. Вы понимаете, что делаете не только себе хуже, но и «Спартаку»?
Шалимов: И, кстати, на пресс-конференции больше не ходи, а то будет рекламная пауза! Я «Спартаку» могу сделать только отлично!
kononovoleg66: Я имел в виду, если Фёдор в нашей памяти, то он жив. Я как публичная личность не буду вступать в дискуссию в социальной сети. Хотите поговорить – приезжайте на публичную тренировку «Спартака».
Шалимов: Иди и умри, придурок.
kononovoleg66: Следите за выражениями. Я пришёл на могилу почтить память Фёдора, а вы там в последний раз когда были?
- 26 июля 2019
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