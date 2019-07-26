«Реал» осуществил шестой летний трансфер
«Сарагоса» на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника Альберто Соро в мадридский «Реал».
20-летний футболист заключил со «сливочными» контракт на пять лет. При этом по условиям договора между клубами предстоящий сезон Альберто проведёт в своей нынешней команде.
Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «Сарагоса» согласилась продать Соро «Реалу» за € 2,5 млн, несмотря на тот факт, что в соглашении игрока была прописана сумма отступных в размере € 9 млн.
В минувшем сезоне Соро принял участие в 31 матче на клубном уровне. На счету полузащитника 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.
Соро станет шестым новичком «Реала» текущим летом после Эдена Азара, Луки Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.
«Реал» уже потратил € 300 млн. На кого?
Разбираем трансферы Мадрида.
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