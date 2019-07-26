Боккетти: был вариант в России, но я не могу выходить на поле против «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, подписавший контракт с «Вероной», поделился подробностями о своём уходе из московского клуба.



«Сразу думал о том, чтобы уехать в Италию. Один вариант продолжения карьеры в России у меня был, но я не могу представить себя играющим против «Спартака». Это мой любимый клуб, которому я отдал много лет своей карьеры. Просто не могу выходить на поле против «Спартака», в футболке другого российского клуба — это было бы некрасиво и нехорошо.



Что касается моего ухода, честно говоря, не ожидал этого. Но футбол — такая штука, никогда не знаешь, что ждёт тебя завтра. У меня нет обиды на «Спартак», никаких проблем. Благодарю всех, кто помогал мне и кто был рядом все эти годы в России», — цитирует Боккетти Sport24.



Сальваторе перешёл в «Спартак» из казанского «Рубина» в январе 2013 года. В минувшей кампании 32-летний итальянский игрок принял участие в 22 матчах во всех турнирах. В составе красно-белых защитник становился чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за красно-белых Боккетти провёл 115 игр и забил 5 мячей.

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