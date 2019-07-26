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Колашинац: мы с Озилом в порядке

Колашинац: мы с Озилом в порядке
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Арсенала» Зеад Колашинац высказался об инциденте, в котором на него и его партнёра по команде полузащитника Месута Озила напали вооружённые грабители.

26-летний босниец опубликовал в «Твиттере» совместную фотографию с 30-летним немцем и сопроводил её следующей подписью: «Думаю, мы в порядке».

Напомним, Озил и Колашинац проезжали на «Мерседесе» через Голдерс-Грин, когда на них напала вооружённая ножами банда на скутерах. В этот момент Месут выскочил из машины и побежал за помощью в расположенный рядом ресторан Likya, с персоналом которого он был знаком. Зеад тем временем выбежал из автомобиля и вступил в драку с атакующими. В итоге ему удалось прогнать злоумышленников. В ходе инцидента футболисты не пострадали.

Полиция выступила с заявлением по инциденту с нападением на Озила и Колашинаца
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