«Барселона» хочет выручить с продажи Коутиньо не менее € 120 млн

Руководство каталонской «Барселоны» потребует у любого клуба, заинтересованного в полузащитнике Филиппе Коутиньо, € 120 млн, сообщает Mundo Deportivo.

Действующие чемпионы испанской Примеры стремятся получить как можно больше с возможной продажи Коутиньо, чтобы компенсировать средства, потраченные на его приобретение. Напомним, за 27-летнего бразильца сине-гранатовые заплатили «Ливерпулю» полтора года назад € 145 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Филиппе заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

В минувшем сезоне Коутиньо на клубном уровне забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 54 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.