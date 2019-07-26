Зидан: Себальосу не хватало игровой практики в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал переход полузащитника Даниеля Себальоса в лондонский «Арсенал» на правах аренды.

«Дани нужно играть, он важный футболист. Но в Мадриде ему не хватало практики. Здесь просто большая конкуренция. Я даю ему играть много и делать это хорошо», — приводит слова Зидана AS.

Напомним, «Арсенал» арендовал хавбека до лета 2020 года.

Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и получил три жёлтые карточки. Контракт полузащитника с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года.