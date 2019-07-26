«Реал» уверен в приобретении Погба

Руководство мадридского «Реала» уверено, что сможет купить у «Манчестер Юнайтед» центрального полузащитника Поля Погба до закрытия этого летнего трансферного окна, сообщает ESPN FC со ссылкой на источники из стана «сливочных».

На приобретении Погба настаивает главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Президент мадридцев Флорентино Перес хотел отказаться от варианта с французским хавбеком, но Зидан сумел убедить его в необходимости этого трансфера.

Ранее Поль публично заявил о желании покинуть «Манчестер Юнайтед». С такими же словами позже выступил его агент Мино Райола.

На прошлой неделе Перес сообщил Зидану, что купить Погба этим летом будет сложно, но французский специалист попросил предпринять ещё одну попытку. Теперь источники из «Реала» утверждают, что клубы могут договориться о сделке, несмотря на требование «Манчестер Юнайтед» о компенсации в размере € 180 млн.

«Красные дьяволы» готовы отпустить Поля до 8 августа, когда в английской Премьер-лиге закроется трансферное окно. Клубы АПЛ могут продавать футболистов до 31 августа, но манкунианцы не собираются расставаться с Погба после 8 августа, поскольку хотят успеть найти ему замену.