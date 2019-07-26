«Ювентус» без Роналду сыграл вничью со сборной звёзд южнокорейской К-Лиги

Туринский «Ювентус» в товарищеском матче разошёлся миром со сборной звёзд южнокорейской К-Лиги. Встреча состоялась в Сеуле.

В матче не принимал участия португальский нападающий итальянского клуба Криштиану Роналду. Также не играл аргентинский форвард Пауло Дибала.

Сборная звезд К-Лиги — «Ювентус» (Турин, Италия) — 3:3 (2:1)

Голы у «Ювентуса»: Мураторе (9), Матюиди (78), Перейра (82).

«Ювентус»: Щенсны (Пинсильо, 39; Буффон, 59), Канселу (Ди Пардо, 86), де Лигт, Ругани (Бонуччи, 59), Беруатто (Кокколо, 65), Мураторе (Перейра, 72), Пьянич (Рабьо, 60), Джан (Матюиди, 59), Бернардески, Игуаин (Мавидиди, 70), Манджукич

В минувшем сезоне «Ювентус» стал победителем итальянской Серии А, опередив финишировавший вторым «Наполи» на 11 очков.