Фанаты «Динамо» извинились перед игроками команды
Болельщики московского «Динамо» извинились перед игроками команды перед матчем 3-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом».
Фанаты вывесили баннер с надписью: «Ребята, простите! Мы рядом до конца».
Матч «Динамо» — «Урал» состоится сегодня, 26 июля. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В роли его ассистентов выступят Алексей Ширяев из Ставрополя и Адлан Хатуев из Грозного. Резервный рефери — Игорь Панин из Дмитрова.
После двух стартовых туров «Урал» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги с 6 очками в активе. «Динамо» (1) — 12-е.
«Динамо» — «Урал»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ
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