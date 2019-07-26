Шалимов: если Кононов будет не фейк, я буду не фейк тоже

Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов высказался о перепалке в соцсетях с фейковым аккаунтом главного тренера красно-белых Олега Кононова.

«Не буду комментировать никак. Да ну, бред какой-то, не буду говорить. Почему удалил пост про Кононова? Устал я, бред какой-то. Замучили меня. Поэтому удалил.



Я понимал, что это фейковый аккаунт Кононова. Смотрите, Олег Кононов в «Инстаграме» — это фейк. Считайте, что я тоже фейк. И всё. А дальше пусть все додумывают.



Кононов — фейк, Шалимов — фейк. Додумывайте дальше. Не знаю, кто там может влезть. Если Кононов будет не фейк, я буду не фейк тоже.



Увидел, что Кононов сказал, и меня это просто взбесило, если честно. И мне надо ему позвонить, да?» — приводит слова Шалимова Sport24.