Шалимов: если Кононов будет не фейк, я буду не фейк тоже
Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов высказался о перепалке в соцсетях с фейковым аккаунтом главного тренера красно-белых Олега Кононова.
«Не буду комментировать никак. Да ну, бред какой-то, не буду говорить. Почему удалил пост про Кононова? Устал я, бред какой-то. Замучили меня. Поэтому удалил.
Я понимал, что это фейковый аккаунт Кононова. Смотрите, Олег Кононов в «Инстаграме» — это фейк. Считайте, что я тоже фейк. И всё. А дальше пусть все додумывают.
Кононов — фейк, Шалимов — фейк. Додумывайте дальше. Не знаю, кто там может влезть. Если Кононов будет не фейк, я буду не фейк тоже.
Увидел, что Кононов сказал, и меня это просто взбесило, если честно. И мне надо ему позвонить, да?» — приводит слова Шалимова Sport24.
Шалимов вступил в конфликт с фейковым аккаунтом Кононова в «Инстаграме»
- 26 июля 2019
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