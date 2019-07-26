Кассано: € 85 млн за Лукаку — это безумие

Бывший игрок «Интера» и национальной команды Италии Антонио Кассано считает, что «Манчестер Юнайтед» требует у миланского клуба слишком большую сумму за нападающего Ромелу Лукаку.
Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы расстаться с 26-летним бельгийцем не менее чем за € 85 млн.
«Лично мне не нравится Лукаку как игрок, поэтому запрашиваемая цена — это просто безумие. Говорю как болельщик, но я бы отдал «Ювентусу» Мауро Икарди за Гонсало Игуаина. Сделал бы это, если бы работал в «Интере». Икарди — тяжесть на плечах клуба», — сказал Кассано в интервью Sky Sport Italia.
В сезоне-2018/19 Ромелу забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на одну кампанию.
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