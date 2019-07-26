Себальос: всегда следил за «Арсеналом» из-за Рейеса

Испанский полузащитник Даниель Себальос прокомментировал переход из «Реала» в «Арсенал» на правах аренды.

«Всегда следил за „Арсеналом“ из-за Хосе Антонио Рейеса, который играл здесь. Мы с ним из одного города. Он вошёл в историю клуба, поэтому находиться здесь — это важный шаг в карьере.



Я говорил с его отцом как раз перед тем, как приехать сюда. Он сказал не думать дважды, потому что это замечательный клуб. Хосе прекрасно провёл время здесь», — приводит слова Себальоса официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и получил три жёлтые карточки. Контракт полузащитника с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года.