Себальос: всегда следил за «Арсеналом» из-за Рейеса

Испанский полузащитник Даниель Себальос прокомментировал переход из «Реала» в «Арсенал» на правах аренды.
«Всегда следил за „Арсеналом“ из-за Хосе Антонио Рейеса, который играл здесь. Мы с ним из одного города. Он вошёл в историю клуба, поэтому находиться здесь — это важный шаг в карьере.
Я говорил с его отцом как раз перед тем, как приехать сюда. Он сказал не думать дважды, потому что это замечательный клуб. Хосе прекрасно провёл время здесь», — приводит слова Себальоса официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и получил три жёлтые карточки. Контракт полузащитника с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года.
- 26 июля 2019
-
21:30
-
21:20
-
21:07
-
20:52
-
20:42
-
20:35
-
20:22
-
20:21
-
20:17
-
20:09
-
19:51
-
19:31
-
19:30
-
19:17
-
19:09
-
18:53
-
18:50
-
18:33
-
18:30
-
18:16
-
18:09
-
17:56
-
17:46
-
17:38
-
17:30
-
17:26
-
17:16
-
17:11
-
17:04
-
17:00
-
16:52
-
16:51
-
16:35
-
16:25
-
16:14