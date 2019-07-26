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Тарасов: шокирован новостями, что я скрываюсь от долга. Всё это полная чушь!

Тарасов: шокирован новостями, что я скрываюсь от долга. Всё это полная чушь!
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию, что не выплатил долг по алиментам бывшей жене, Оксане.

«Не хотел давать никаких комментариев, но уже по горло сыт заказными и ложными статейками, порочащими мое имя. P.S. Всем мир. Доверяйте первым лицам, а не клоунам», — написал Тарасов в «Инстаграме».

«Всем привет. Мы только что прилетели из Рима. Был немножко шокирован новостями, которые ждали меня по прилёте, что я якобы скрываюсь от долга, который присудил мне суд. Всё это полная чушь! Я был на реабилитации и чисто физически и теоретически не мог сделать перевод. Поэтому в ближайшее время, после выходных, обязательно отдам долг, который мне присвоил суд. А тому, что пишут в заказных статейках, не верьте — такое враньё, смешно просто. От и до враньё. А с Жориным мы ещё увидимся и обязательно поговорим. Всем хорошего вечера», — сказал Тарасов в видеообращении.

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