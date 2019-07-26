Тарасов: шокирован новостями, что я скрываюсь от долга. Всё это полная чушь!

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию, что не выплатил долг по алиментам бывшей жене, Оксане.
«Не хотел давать никаких комментариев, но уже по горло сыт заказными и ложными статейками, порочащими мое имя. P.S. Всем мир. Доверяйте первым лицам, а не клоунам», — написал Тарасов в «Инстаграме».
«Всем привет. Мы только что прилетели из Рима. Был немножко шокирован новостями, которые ждали меня по прилёте, что я якобы скрываюсь от долга, который присудил мне суд. Всё это полная чушь! Я был на реабилитации и чисто физически и теоретически не мог сделать перевод. Поэтому в ближайшее время, после выходных, обязательно отдам долг, который мне присвоил суд. А тому, что пишут в заказных статейках, не верьте — такое враньё, смешно просто. От и до враньё. А с Жориным мы ещё увидимся и обязательно поговорим. Всем хорошего вечера», — сказал Тарасов в видеообращении.
- 26 июля 2019
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